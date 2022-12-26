Буффало, США, 26 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Американский город Буффало столкнулся с самой разрушительной снежной бурей в своей истории, сообщила губернатор региона Кэти Хокул в видеообращении.

pxhere.com Снег в США

По словам губернатора, идёт война с матерью-природой.

«Это войдет в историю как самый разрушительный шторм в долгой истории Буффало, который пережил много больших бурь», — рассказала Кэти Хокул.

Жертвами снежной бури в городе стали семь человек, и это число может вырасти. По полученным данным, часть из тех, кто умер, замерзли в машинах, не сумев выбраться. Власти помогают людям, застрявшим в разных районах города из-за непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, снежная буря унесла по разным данным от 26 до 28 жизней в США. Шторм, сопровождавшийся похолоданием и снегопадами, случился в Теннесси, Висконсине, Кентукки, Миссури, Мичигане, Нью-Йорке, Огайо, Канзасе, Оклахоме, Колорадо и Небраске.