Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу объявило штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в регионе в предстоящий вторник, 27 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед в Петербурге

«В Санкт-Петербурге ночью и в начале дня местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 декабря в Петербурге утром и днем будет идти снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный, ночью и утром местами порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью и утром составит — 8…-10 градусов, к концу дня произойдет постепенное повышение температуры до — 2…-4 градусов. «На дорогах сложная обстановка», — отметили в СЗ УГМС.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил об оттепели, которая начнется в Петербургском регионе в середине последней недели 2022 года. Она может привести к тому, что Новый года Петербург может встретить с дождем.