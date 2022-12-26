Севастополь, 26 декабря, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Следователи полиции Севастополя обвинили троих школьников в осквернении могил на местном кладбище. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Памятник на кладбище

Отмечается, что были разрушены более десяти надгробий. О происшествии стало известно 7 декабря. Правоохранители в ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», вышли на детей в возрасте от 11 до 12 лет.

«С несовершеннолетними и их родителями проведены беседы. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учёт», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, расследование инцидента продолжается.