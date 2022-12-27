Кызыл, 27 декабря, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Туву свяжет новое соглашение о сотрудничестве в сферах экономки, образования, культуры и сохранения исторической памяти. Договорённость об этом была достигнута в ходе встречи руководителей субъектов федерации Александра Беглова и Владислава Ховалыга.

Дарья Драй ИА REGNUM Пискаревское мемориальное кладбище

Встреча состоялась в Смольном 24 декабря. Губернаторы приняли решение о подготовке документа, в котором будут определены конкретные направления сотрудничества. Стороны при этом отметили успешный опыт взаимодействия комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики и тувинского землячества «Аныяк Тыва» северной столицы.

Александр Беглов напомнил также, что оба региона обладают большим туристическим потенциалом, призвав развивать связи в этой сфере. Отмечается, что петербургские ученые исторически занимаются исследованиями археологических памятников Тувы, ведут работы по их реставрации, консервации и реконструкции.

Кроме того, главы Тувы и Санкт-Петербурга договорились о проведении совместной работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. В ближайшие годы планируется установка памятной плиты на Аллее памяти Пискарёвского мемориального кладбища в честь тувинцев — защитников блокадного Ленинграда.