Кызыл, 26 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В малых сёлах Тувы в рамках губернаторского проекта «Сорунза» («Притяжение») строятся культурно-досуговые центры. В минувшие выходные состоялось открытие новых домов культуры в сёлах Сесерлиг и Усть-Элегест, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Тува

По словам министра культуры региона Виктора Чигжита, первое здание сельского клуба в Усть-Элегесте, построенное в середине 20 века, сгорело в результате пожара в 1996 году. С тех пор клуб располагался в здании бывшего магазина, неприспособленном для проведения массовых мероприятий.

«Благодаря губернаторскому проекту усть-элегестинцы теперь смогут посещать клубные формирования, кружковые объединения и проводить культурные мероприятия в новом культурно-досуговом центре», — говорится в сообщении.

Таким образом, за два года реализации проекта свои центры культурного притяжения появились в 11 малых сёлах. В ближайшее время ещё два объекта будут введены в строй в сёлах Успенка Пий-Хемского района, а также на левобережье Кызыла. Дома культуры представляют собой однотипные здания площадью 243 кв. метра и рассчитаны на 120 мест в зрительном зале.

Добавим, что по условиям губернаторской инициативы, власти субъекта компенсируют муниципальным администрациям значительную часть расходов на возведение объектов. При этом требуется проявление инициативы и активности со стороны местных жителей, которые должны принять непосредственное участие в строительстве.

Всего на реализацию проекта в этом году было выделено 47,6 млн рублей из республиканского бюджета. Список участников «Притяжения» в 2023 году будет определять министерство культуры.