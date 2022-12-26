Москва, 26 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Российская Федерация за время проведения спецоперации на Украине и западных санкций против Москвы поняла, в каких отраслях есть бреши в развитии и где нужно выстроить независимую систему функционирования государства. Об этом 26 декабря сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями российских СМИ.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Сергея Лаврова, необходимо создать независимую систему функционирования государства, прежде всего с точки зрения критически важных отраслей, критически важных технологий. Глава МИД России подчеркнул, что за месяцы спецоперации стало понятно, где есть бреши в развитии, где положились слишком откровенно на все те заверения, которые звучали в начале 90-х, об общем европейском доме, о необходимости международного разделения труда. Сергей Лавров назвал все эти заверения «пустыми словами».

Глава внешнеполитического ведомства России также заявил, что Запад стремится к продолжению неоколониальной политики в отношениях с другими странами. По словам Лаврова, истинная заинтересованность Запада заключается как раз, как это сказал президент России Владимир Путин, в продолжении колониальной, неоколониальной политики.

«Где бы кого обмануть, где бы урвать себе побольше, где бы сделать так, чтобы финансовые возможности, которые пока еще сохраняются у доллара, который воспроизводится в зеленых бумажках триллионами, затем эти триллионы активно используются для того, чтобы создавать нужную Западу, нужную Америке, ситуацию на мировых рынках, рынках продовольствия, рынках удобрений», — заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о неоколониальной политике Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в течение ближайшего времени возможности стран Запада «рулить» в мировой экономике серьезно сократятся.