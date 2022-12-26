Москва, 26 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. К реализации в мире концепции «конца истории», то есть полного доминирования либеральной идеологии из трудов американского философа Фрэнсиса Фукуямы, стремится администрация президента США Джо Байдена. Об этом 26 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своей рабочей встречи с руководителями российских СМИ.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Решительный генерал

Как отметил глава МИД РФ, 30 лет назад Фукуяма своими словами о наступлении «конца истории» подразумевал полное доминирование либеральных идеологии и образа жизни, а также демократии по западному типу, так как конкурирующий с этой системой социализм исчез.

Также Ларов добавил, что после этого над американским философом стали посмеиваться, говоря, что Фукуяма ошибся из-за того, что сделал слишком безапелляционный прогноз.

«Если вы посмотрите на политику, которую проводит администрация Байдена, то они ровно этого [конца истории] хотят», — сказал он.

При этом министр иностранных дел России уточнил, что действующая администрация США, по его мнению, намерена реализовать такую концепцию в реальной жизни и отражением этого является происходящее в данный момент в Европе и в других частях света.

«От каждого государства американские гонцы требуют занять антироссийскую позицию, требуют присоединиться к санкциям, требуют не общаться с российскими представителями — это отражение той попытки все-таки установить конец истории, окончательное и бесповоротное доминирование того самого «Золотого миллиарда», — указал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в течение ближайшего времени возможности стран Запада «рулить» в мировой экономике серьёзно сократятся.