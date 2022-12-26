Москва, 26 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Отменить льготные режимы для покинувших страну самозанятых и индивидуальных предпринимателей предложили депутаты фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Багаж в аэропорту

Парламентарии обратили внимание на то, что в России созданы благоприятные налоговые условия для ИП и самозанятых. Разрабатываемыми поправками в законодательство уехавшим будет предложено либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели с аннулированными льготами. Регистрироваться в качестве самозанятых для покинувших Россию будет запрещено, рассказали в Госдуме.

Речь идет о тех, кто является нерезидентами, то есть отсутствуют на территории России в течение шести месяцев.

Сейчас за работающих по трудовому договору работодатель платит подоходный налог 13% и взносы в социальные фонды.

«Если лицо не находится в РФ в течение полугода, то оно становится нерезидентом, и в этом случае размер НДФЛ вырастает до 30%», — пояснил ранее замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее в Госдуме в предложении спикера палаты парламента Вячеслава Володина о повышении налогообложения уехавших из России граждан увидели риски потерь особенно для чувствительных для отечественного суверенитета отраслях, риски роста теневого рынка занятости и даже гендерную дискредитацию.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) открыто сообщает в американской печати о работе по вербовке, в том числе уехавших из России людей, заявил ранее глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.