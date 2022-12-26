Херсон, 26 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Как передает ТАСС, он подарит юному жителю города боксерские грушу и перчатки.

Ona2011 Владимир Сальдо

«Боксерская груша и перчатки 13-летнему Даниилу из Геническа будут. И постараемся с ним вместе потренироваться», — сказал Владимир Сальдо.

Также врио губернатора региона добавил, что этот вид спорта развивает характер, а также поздравил жителей Херсонской области с наступающим Новым годом.

Как передает ИА REGNUM, ранее врио главы Херсонской области сообщил, что на линии соприкосновения в регионе идут артиллерийские дуэли.