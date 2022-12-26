Кызыл, 26 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Торгово-промышленная палата Тувы и Внешнеторговая палата Казахстана 23 декабря заключили соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен на повышение экономического потенциала обеих сторон, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Казахстан остаётся одним из крупнейших внешнеторговых партнёров Тувы — в 2021 году на него из 190 млн долларов тувинского экспорта пришлось более 90 млн. Отмечается, что в этом году из-за транспортных ограничений многие бизнесмены республики релоцируют свой бизнес в соседнее государство.

Соглашение было подписано по итогам рабочей поездки членов Торгово-промышленной палаты Тувы во главе с вице-президентом Херелом Бадарчи в Казахстан. В ходе встречи стороны обсудили основные направления торгово-экономического, научно-образовательного, производственного сотрудничества, а также вопросы в сфере туризма.

По словам заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Тимура Жаркенова, Казахстан заинтересован в выгодном сотрудничестве. «В случае возникновения вопросов, предприниматели Тувы могут обращаться в Нацпалату Казахстана за необходимыми разъяснениями. По моему мнению, чем больше взаимодействие, тем выгоднее сотрудничество», — отметил он.