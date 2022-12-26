Москва, 26 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин до конца текущего года посетит ещё один регион РФ, не считая поездки в Санкт-Петербург. Об этом 26 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Планируются. Своевременно вам сообщим», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что в планах российского президента осталась только одна внутрироссийская поездка в уходящем году. При этом Песков не сказал, что это будет за регион.

Напомним, 26 декабря Путин прибыл в Санкт-Петербург. До 27 декабря там будет проходить неформальный саммит лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств.