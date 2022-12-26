Киев, 26 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Ряд регионов Украины частично остался без света 26 декабря, сообщает «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

По данным украинской энергетической компании, свет аварийно отключили в Киеве, Киевской области, во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, наблюдаются аварийные отключения света в той части Запорожской области, которая сейчас находится под контролем киевской армии.

Отмечается, что отключения вызваны превышением лимитов потребления электроэнергии. Также компания сообщила, что её специалисты ведут ремонтные работы на объектах генерации электричества и электросетях.