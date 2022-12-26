Москва, 26 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В России нашли ещё один способ привлечь иностранных туристов в страну. Росту турпотока будет способствовать «Карта туриста», которую планирует создать Минэкономразвития РФ. Об этом 26 декабря в ходе совещания с туристической отраслью сообщил глава федерального ведомства Максим Решетников.

Безналичная оплата

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«Для увеличения въездного турпотока предстоит создать «Карту туриста», благодаря которой иностранные граждане смогут рассчитываться безналичным способом», — уточнил министр.

Напомним, карта для иностранных путешественников будет работать на основе платежной системы «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Пограничной службы ФСБ, в III квартале 2022 года в Россию приезжали 65,9 тыс. иностранных туристов, что почти в два раза меньше, чем в ковидный период 2021 года и в 35 раз меньше, чем в III квартале 2019 года (4,3 млн визитов).

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На первом месте по въездному турпотоку по итогам девяти месяцев 2022 года оказалась Германия (18,3 тыс. визитов с туристическими целями), на втором месте ― Турция (15,8 тыс. визитов), на третьем ― Иран (12 тыс. визитов).

Добавим, что в России гражданам 52 стран будет предоставлена возможность оформления единой визы на специально созданном сайте. На сегодняшний день эта система готова. Её запуск будет обсуждаться правительством России в 2023 году.