Москва, 26 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 26 декабря в интервью РИА Новости заявил, что декабря 2022 года в Москве побил рекорд по количеству осадков за всю историю наблюдений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Декабрь нынешнего года досрочно стал рекордсменом по осадкам. До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году. Тогда выпало 111,5 мм за весь месяц. А в этом году на сегодняшний день уже выпало 111,6 мм», — заявил Вильфанд.

Также научрук Гидрометцентра добавил, что на этой неделе снова ожидаются обильные осадки, что приведет к существенному росту рекордного значения месячного количества осадков.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге ожидается дождь.