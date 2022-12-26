Декабрь 2022 года в Москве побил рекорд по количеству осадков
Москва, 26 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 26 декабря в интервью РИА Новости заявил, что декабря 2022 года в Москве побил рекорд по количеству осадков за всю историю наблюдений.
«Декабрь нынешнего года досрочно стал рекордсменом по осадкам. До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году. Тогда выпало 111,5 мм за весь месяц. А в этом году на сегодняшний день уже выпало 111,6 мм», — заявил Вильфанд.
Также научрук Гидрометцентра добавил, что на этой неделе снова ожидаются обильные осадки, что приведет к существенному росту рекордного значения месячного количества осадков.
Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге ожидается дождь.