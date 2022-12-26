Йошкар-Ола, 26 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. До 14 человек возросло количество пострадавших в результате ДТП с участием троллейбуса и микроавтобуса в Йошкар-Оле. Об этом 26 декабря сообщает «МВД-медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, ехавших в минивэне», — говорится в сообщении.

При этом ДТП с участием троллейбуса и микроавтобуса на перекрёстке улиц Советской и Панфилова в Йошкар-Оле произошло около 07:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ДТП с участием автобуса и троллейбуса в Йошкар-Оле пострадали четыре человека.