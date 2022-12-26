Грозный, 26 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полной поддержке курса президента РФ Владимира Путина на сохранение России и защиту «от всяких посягательств бездуховного Запада и Европы». Навязываемой врагами России «тлетворной и циничной западной идеологии» многонациональный народ страны успешно противостоит. Об этом заявил 26 декабря в своем телеграм-канале руководитель северо-кавказской республики, пообещав уничтожить все поставляемое Западом Украине вооружение и заставить просить прощения на коленях.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

«Мы будем и дальше всецело поддерживать все благородные цели главы государства, которые лишены всякого циничного и корыстного мотива в отличие от наших врагов. Поэтому мы «перещелкаем» не только американские системы Patriot, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — написал чеченский лидер.

Кадыров также выразил восхищение «грамотным и дальновидным подходом» Путина «к решению сложных стратегических задач». Он также отметил, что такая позиция верховного главнокомандующего РФ ему как человеку, исповедующему ислам, «который привык всегда руководствоваться этическими и моральными нормами», очень близка.