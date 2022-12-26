Кадыров: мы «перещелкаем» не только американские системы Patriot
Кадыров пообещал «перещёлкать» всех врагов и заставить на коленях просить о переговорах
Грозный, 26 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полной поддержке курса президента РФ Владимира Путина на сохранение России и защиту «от всяких посягательств бездуховного Запада и Европы». Навязываемой врагами России «тлетворной и циничной западной идеологии» многонациональный народ страны успешно противостоит. Об этом заявил 26 декабря в своем телеграм-канале руководитель северо-кавказской республики, пообещав уничтожить все поставляемое Западом Украине вооружение и заставить просить прощения на коленях.
Кадыров также выразил восхищение «грамотным и дальновидным подходом» Путина «к решению сложных стратегических задач». Он также отметил, что такая позиция верховного главнокомандующего РФ ему как человеку, исповедующему ислам, «который привык всегда руководствоваться этическими и моральными нормами», очень близка.