Москва, 26 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Просочившиеся параметры будущих оборотных штрафов за утечки персональных данных в размере до 500 млн рублей не являются окончательными, окончательная редакция законопроекта может быть готова в январе, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Работа над законодательными инициативами идёт полным ходом и процесс ещё не завершён», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Наряду с введением оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, предполагаются и внушительные штрафы для должностных лиц. Кроме того, отдельно вводится и уголовная ответственность.

Также обсуждается привязка санкций к размеру допущенных утечек: за «слив» 1 тыс. записей, к примеру, ответственность будет меньше, чем за 10 тыс., сообщил парламентарий.

Он надеется, что в январе 2023 года окончательная редакция инициатив будет готова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минцифры предложило ввести оборотный штраф для компаний за утечки персональных данных в диапазоне от 5 млн до 500 млн рублей.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее призвал парламентариев поддержать поправки в Уголовный кодекс, которые вводят уголовную ответственность для тех, кто крадет персональные данные, кто распространяет — до 10 лет лишения свободы.