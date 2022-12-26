Москва, 26 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках акции «Елка желаний» вытянул открытку, в которой десятилетний ребенок из Краснодарского края попросил подарить ему теннисный стол.

Фотографии предоставлены пресс-службой к луба «Эльбрус» Акция «Елка желаний»

Мишустин отметил, что также в детстве мечтал, чтобы у него был теннисный стол и ракетка. Он пообещал исполнить мечту мальчика.

«Обязательно мы тебе поможем, и твое желание исполнится», — сказал премьер-министр.

Напомним, акция «Елка желаний» стартовала в РФ 10 ноября. Она будет идти до 28 февраля. Ёлку украсили открытками от детей военнослужащих, ребят из новых регионов России и малышей с особенностями здоровья. Ранее президент РФ Владимир Путин снял три открытки с просьбами от детей.