Берлин, 26 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В будущем число просителей убежища в Европейском союзе продолжит расти. Такое мнение 26 декабря в интервью медиагруппе «Функе» высказала глава Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

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«Совершенно очевидно, что в обозримом будущем будет продолжаться рост числа заявок», ― уверена Грегори.

Она пояснила, что к увеличению числа перемещённых лиц в странах Евросоюза привели геополитические события, произошедшие в 2021 и 2022 годах, которые оказали прямое влияние на потребность в международной защите. Так, в период с января по октябрь текущего года в ЕС было подано почти 790 тыс. заявлений о предоставлении убежища. Как отметила глава EUAA, это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но ниже показателей 2015 и 2016 годов, когда в Европе разразился миграционный кризис.

По информации Агентства ЕС по вопросам убежища, большинство просителей прибывают из Сирии, Афганистана и Турции, пишет ТАСС. В Германии в последнее время также наблюдается рост числа лиц, ищущих убежища.

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Как сообщало ИА REGNUM, как следует из конфиденциального доклада Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей, в 2022 году убежища у Германии попросили более 190,7 тысячи человек, что на 57% больше по сравнению с прошлым годом.

Как отмечает газета Die Welt, ФРГ остаётся лидером стран ЕС по числу поданных заявлений о предоставлении убежища. В топ-5 также вошли Франция (115 820 прошений), Испания (111 220 прошений), Австрия (106 554 прошения) и Италия (78 897 прошений). Меньше всего заявлений было подано в Венгрии (43).