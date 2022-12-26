Ставрополь, 26 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Житель Ставропольского края во время сбора кукурузы погиб от рук неизвестного. Об этом сообщил 26 декабря источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным источника, житель Предгорного муниципального округа погиб в четырёх километрах от хутора Новоборгустанский. Предположительно, его убил неизвестный мужчина, выстреливший в сторону кукурузного поля.

На момент трагического происшествия вместе с мужчиной находился его 14-летний сын. Раненый умер до прибытия скорой помощи: пуля попала ему в голову.

Сын погибшего рассказал, что услышал звук выстрела со стороны дороги, а затем два мужских голоса. По словам подростка, неизвестные скрылись на машине. Их лиц школьник не разглядел, поскольку было темно.