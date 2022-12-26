Херсон, 26 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. На линии соприкосновения в Херсонской области идут артиллерийские дуэли. Об этом 26 декабря в интервью ТАСС сообщили временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

«Обстановка достаточно стабильная. Линия соприкосновения в Херсонской области проходит по Днепру. Соприкосновение через водную гладь. Идут артиллерийские дуэли», — заявил врио губернатора региона.

Об отводе российских войск с правобережья Днепра было объявлено 9 ноября. Отмечается, что инициатором перегруппировки стал командующий группировки войск РФ в зоне СВО Сергей Суровикин.

Как передает ИА REGNUM, ранее в Министерстве иностранных дел РФ призвали поторопиться с созданием безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.