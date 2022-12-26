Москва, 26 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени возможности стран Запада «рулить» в мировой экономике серьезно сократятся. Об этом 26 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время рабочей встречи с руководителями российских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьёзное сокращение возможностей, рулить в мировой экономике так, как ему хочется», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что из-за этого западным странам придётся договариваться вне зависимости от того, хочется им этого или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что в результате газового дефицита цены на голубое топливо в Европе останутся на высоком уровне и не вернутся к значениям, которые были в начале 2021 года.