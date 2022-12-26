Москва, 26 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Лидеры стран — участниц саммита в Санкт-Петербурге будут иметь возможность переговорить в двустороннем формате. Об этом 26 декабря в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Двусторонние контакты, конечно же, будут иметь место на полях. Большая часть саммита пройдет в неформальной обстановке», — заявил Песков.

Отмечается, что саммит в Санкт-Петербурге пройдет 26–27 декабря.

Как передает ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков заявил о подготовке ко встрече Владимира Путина с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.