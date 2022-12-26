Тайбэй, 26 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Военные Тайваня зафиксировали за сутки приближение самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом 26 декабря сообщает Минобороны Тайваня в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

В сообщении говорится о приближении к острову 71 самолёта и 7 кораблей армии Китая за период с 6:00 25 декабря до 6:00 26 декабря.

Кроме того, сообщается, что в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня вошли 47 самолётов, включая истребители J-11, J-10, J-16, Су-30, беспилотник CH-4. Минобороны Тайваня направили воздушный и морской патруль для мониторинга ситуации, а таже развернуло ракетные комплексы наземного базирования.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И ранее заявил, что военнослужащие Китая провели патрулирование и учения со стрельбами рядом с островом Тайвань.

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