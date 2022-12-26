Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Петербурга в 2022 году увеличилась на 13,8%, достигнув 224 639 рублей за 1 кв. метр. При этом средняя цена квартиры в петербургской новостройке, по данным федерального портала «Мир квартир» на конец текущего года, составила 11,65 млн рублей, увеличившись за год на 7,5%.

Gov.spb.ru Строительство жилья в Петербурге

С учетом того, что средняя цена квартиры в новом доме в России в целом за год увеличилась на 14,3%, Северная столица по этому показателю оказалась в числе регионов с наименьшим подорожанием. Один «квадрат» новостроек в России за год подорожал на 17,3%, а Петербург также продемонстрировал более спокойную динамику.

«За 2022 год все города России, за исключением Мурманска (–10,4%), Грозного (–3,7%) и Улан-Удэ (–1,2%), показали положительный прирост цены «квадрата», — отмечают аналитики в сфере недвижимости. Средняя цена квартиры увеличилась везде, за исключением пяти городов: Грозного (–14,9%), Сочи (–14,5%), Москвы (–6,5%), Мурманска (–5,5%) и Иваново (–2%).

«В следующем году ситуация на рынке останется сложной и будет зависеть от внешних факторов. Не исключено, что снижение спроса и цен в большинстве городов продолжится», — считает гендиректор портала Павел Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, первичный рынок жилья в Петербурга в 2022 году сократился, а в соседней Ленобласти — вырос.