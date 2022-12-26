Владивосток, 26 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. На данный момент на территории Приморского края семь населённых пунктов после прохождения мощного циклона остаются без электричества. Об этом 26 декабря рассказали в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

«В Ольгинском районе [Приморского края] без энергоснабжения остаются семь населённых пунктов», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Также он отметил, что электроснабжение в указанных населённых пунктах планируется восстановить к 28 декабря, и добавил, что на данный момент нарушено транспортное сообщение с 13 населёнными пунктами, которое планируется возобновить к 30 декабря.

При этом представитель пресс-службы МЧС РФ по региону уточнил, что в работах по ликвидации последствий прохождения мощного циклона участвуют свыше 1,3 тысячи человек и задействовано более 900 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате снегопадов в Японии погибли 17 жителей этой страны.