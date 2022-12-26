Москва, 26 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Лидеры России, Армении и Азербайджана не планируют в ближайшее время проводить трехстороннюю встречу во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с журналистами 26 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

«Нет, трехсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что по результатам исследования, проведенного компанией MPG, почти 60% жителей Армении не одобряют действия премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также не доверяют ему в решении вопроса Нагорного Карабаха.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Песков в ходе пресс-конференции сообщил, что Владимир Путин не планирует участвовать в итоговом заседании правительства России.