Белград, 26 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Послы западных стран блока НАТО, в частности, Великобритания, Германия, Италия, Франция и США, потребовали от президента Сербии Александра Вучича в течение суток убрать баррикады на севере непризнанного Косово, передает телеканал Pink.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

Согласно полученной информации, в противном случае премьер Косово Альбин Курти будет вправе применить силовые действия в отношении проживающих в регионе жителей Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич попросил руководителей НАТО защитить сербов в Косово и Метохии.

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