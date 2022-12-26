Москва, 26 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Количество дорожных аварий в России за три года снизилось примерно на 21%, а число погибших в них — на 18%. Об этом 26 декабря сообщил на оперативном совещании правительства вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Alexas Fotos Автомобильная авария

«Количество аварий по сравнению с 2019 годом, за три года, снизилось со 164 тыс. в год до 130 тыс. в год, — сказал Хуснуллин. — Количество погибших за три года у нас снизилось: 17 тыс. человек в 2019 году — до 14 тыс. в 2022-м».

Он отметил, что в текущем году показатели по ДТП в России на 6–8% ниже, чем в прошлом. Вице-премьер отметил хорошую динамику в данном вопросе. Хуснуллин также сообщил, что в 75% случаев гибели в авариях приходятся на выезды автомобилей на встречную полосу и случаи, когда пьяные водители сбивают пешеходов.

По мнению вице-премьера, комплексные меры позволят снизить количество смертей в ДТП еще на 25%.