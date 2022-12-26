Москва, 26 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. О подготовке контакта российского лидера Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином сообщил журналистам 26 декабря пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Согласно заявлению Пескова, контакт президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином готовится. При этом Дмитрий Песков заявил, что говорить о формате пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в России нет.

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