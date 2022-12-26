Пекин, 26 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Китае предложили активизировать процесс восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Диалог между заинтересованными сторонами должен быть восстановлен в кратчайшие сроки. Об этом 26 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Нужно активизировать дипломатические усилия для того, чтобы СВПД был восстановлен как можно скорее», — считает дипломат.

Она отметила, что, несмотря на то, что процесс восстановления диалога протекает «при сложных обстоятельствах», надежда на благоприятный исход переговоров все же существует. При этом Китай намерен всячески содействовать политическому урегулированию иранской проблемы, подчеркнула Мао Нин.

Напомним, свою готовность участвовать в налаживании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана Китай высказывал не однажды. Еще в декабре 2020 года заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан призвал Вашингтон, который вышел из этого соглашения в 2018 году, как можно скорее вернуться к ядерному соглашению с Ираном. Это способствовало бы обеспечению возврата ситуации вокруг СВПД в нормальное русло, считают в Китае.