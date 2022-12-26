Херсон, 26 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В течение последнего времени ранее эвакуировавшиеся из-за обстрелов со стороны боевиков террористического режима Киева жители левобережной части Херсонской области начали возвращаться в регион. Об этом 26 декабря рассказал врио губернатора области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Как отметил врио главы региона, слова которого приводит ТАСС, эвакуация из 15-километровой зоны на левобережной части Херсонской области не является обязательной, и местным жителям предлагается сделать это из соображений безопасности.

«В последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, в Алёшки, в Голую Пристань», — сказал он.

При этом Сальдо отметил, что статистика по возвращающимся жителям левобережной части Херсонской области не ведётся, и добавил, что за всё время было эвакуировано свыше 150 тысяч жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с момента начала эскалации ситуации в Донбассе боевики преступного киевского режима выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сложности 149 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.