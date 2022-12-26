Кемерово, 26 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Пожарный инспектор Роман Плет, проходящий фигурантом по делу о смертельном пожаре в приюте в Кемерово, свою вину в халатности не признаёт. Об этом на судебном заседании 26 декабря заявил следователь СУ СК РФ по Кемеровской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Пожар в приюте в Кемерове

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«Вину в инкриминируемом деянии не признал», — сообщил он.

Напомним, Плет участвовал в прокурорской проверке приюта. Его задержали 25 декабря по обвинению в халатности.

Ранее адвокат подозреваемого сообщил, что в декабре 2021 года районная прокуратура проводила проверку в приюте. Также приходили пожарные инспекторы, администрация Заводского района располагала сведениями о наличии на их территории такого «дома милосердия».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Кемерове в частном доме на улице Таврической, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, произошёл пожар. В результате погибли 22 человека, ещё двое пострадавших с ожогами были доставлены в больницу.

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Организатор приюта 31-летний предприниматель арестован на два месяца. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло гибель людей.