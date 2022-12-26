Киев, 26 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович служил в украинской военной разведке, заявил 26 декабря начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Лига.net».

President. gov. ua Алексей Арестович

Он упомянул, что Арестович проходил службу в военной разведке, добавив, что это было давно. Нужно наводить справки, чтобы сказать точнее, когда Арестович служил в разведке, отметил Буданов.

Напомним, в конце октября 2020 года Арестович был назначен официальным спикером украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске. При этом сыграло роль наличие у Арестовича «военного опыта».