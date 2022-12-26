Москва, 26 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Россия и США в своих отношениях настолько далеко зашли в недружественные, что им сейчас не до новогодних поздравлений. Об этом 26 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

«Сейчас нет. Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, намерен ли президент России Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Новым годом.

При этом в ответ на уточняющий вопрос о том, будет ли это касаться всех недружественных России стран, Песков отметил, что он не может точно ответить на такой вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон ведёт войну против России чужими руками.