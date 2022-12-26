Москва, 26 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не собирается участвовать в итоговом заседании правительства РФ. Об этом 26 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Заседание правительства запланировано на 28 декабря. Ранее российский президент обычно присутствовал на подведении итогов работы правительства.

Напомним, 15 декабря Путин поставил правительству РФ шесть задач на 2023 год. Требуется вывести отношения с ключевыми партнёрами на новый уровень, добиться опережающего роста обрабатывающей промышленности, повысить минимальный размер оплаты труда и т.п.