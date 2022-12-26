Чебоксары, 26 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Чебоксарах рассказали о работе предприятий городского хозяйства и служб жизнеобеспечения в предстоящие новогодние и рождественские праздники. Их приоритетная задача — обеспечить бесперебойное и безаварийное функционирование всех систем жизнеобеспечения. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе мэрии по итогам общегородской планёрки, которую провели 26 декабря глава города Евгений Кадышев и главы администрации столицы Чувашии Денис Спирин.

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«Сегодня провел итоговую общегородскую планерку. Поблагодарил руководителей и специалистов администрации города, структурных подразделений и подведомственных учреждений за созидательный труд в уходящем году, реализацию планов и проектов. Вместе нам удалось решить поставленные задачи. Впереди нас ждут новые задачи, цели и победы!», — написал Спирин в своём телеграм-канале.

Для предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизни и здоровья населения в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года во всех организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, связь, предприятия ЖКХ) будет организовано дежурство руководящего состава, усилены аварийные бригады в выходные и праздничные дни на основе скользящего графика.

Вывоз мусора будет осуществляться ежедневно. АО «Городские ритуальные услуги» объявлены рабочими днями все выходные и праздничные дни. ООО «Жилищная компания» (устранение аварий в многоквартирных домах) работает круглосуточно 31 декабря, а также 1, 2, 6, 7, 8 января. С 3 по 5 января, а также 9 января — с 17:00 до 08:00 часов следующего дня. Управляющие организации работают 3, 4, 5, 9 января с 08:00 до 17:00 часов; с 8:00 часов 9 января 2023 года — в штатном режиме.

Утвержден график дежурств ответственных работников администрации города в выходные и праздничные дни. На период дежурства по персональному заданию дежурные будут осуществлять объезд территорий (объектов) города, включая места проведения праздничных мероприятий, объектов массового зимнего отдыха горожан (хоккейные коробки, катки, лыжные трассы, общественные территории), а также дворовых территорий.

Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы коммунальной системы жизнеобеспечения в круглосуточном режиме будет задействовано не менее 35 бригад, 151 человек, 52 единицы техники предприятий АО «Водоканал», ГУП «Чебоксарские городские электрические сети», ПАО «Т Плюс», «Горгаз», АО «Горсвет», ОА «Инженерная защита».

Подрядными организациями «Дорэкс», «Зеленстрой», «Инженерная защита», ООО «Зеленый город», АО «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» и другими организациями в выходные и праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство персонала и спецтехники по своевременной и оперативной уборке мест массового пребывания людей.

В случае обильного снегопада вступит в силу отработанная схема уборки городских дорог, мостов, подходов к остановочным площадкам. В снегоуборке будут задействованы 96 единиц специализированной снегоуборочной техники «Дорэкса», а также до 70 единиц привлечённой техники сторонних организаций, 23 единицы техники «Зеленстроя». Управляющие организации и ТСЖ на уборку внутридворовых дорог и тротуаров от снега готовы привлечь более 1500 человек, 86 единиц техники, 23 ручных ротора.

МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства», «Дорэкс» и администрациями районов определены подрядные организации по уборке территории частного сектора и закрепленных территорий за районами на 2023 год.

В праздничные дни работа общественного транспорта в городе Чебоксары будет скорректирована. В новогоднюю ночь автобусы и троллейбусы по основным магистральным маршрутам будут работать до 01:00 1 января 2023 года. 1 и 2 января МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» будет работать в режиме воскресного графика. В транспортном обслуживании задействовано 130 троллейбусов, будет произведено 927,5 рейсов. В последующие дни число троллейбусов и рейсов будет увеличено.

В новогоднюю ночь транспортное обслуживание по автобусным маршрутам продлено до 01:00 часа 1 января 2023 года и будет обеспечено 265 автобусами с интервалом движения от 5 до 30 минут. С 1 по 8 января транспортное обслуживание по автобусным маршрутам организовано по графикам выходного дня. На маршрутах задействовано 240 автобусов среднего, большого и малого класса. Ежедневное количество рейсов по всем автобусным маршрутам в праздничные дни составит 1228.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах завершаются последние новогодние приготовления.

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