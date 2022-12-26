Донецк, 26 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. С момента начала эскалации ситуации в Донбассе боевики преступного киевского режима выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сложности 149 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 26 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что за 312 дней эскалации боевики ВСУ в ходе 13 927 обстрелов выпустили по территории региона 91 249 различных боеприпасов.

Также уточняется, что в это число входит 149 ракет из РСЗО HIMARS, 32 ракеты из оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», 255 ракет из РСЗО «Ураган», 12 281 ракета из РСЗО «Град» и 16 444 снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелам несколько районов Донецка и Макеевку.