Кременная, ЛНР, 26 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев 26 декабря в эфире Первого канала рассказал о потерях Вооруженных сил Украины в районе Кременной за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

«За последние сутки понесли они большие потери, и снова удары были нанесены по мирным городам. Потери их составили чуть больше 60 человек, это безвозвратные потери. Около 10 единиц легкой бронированной техники, три БТР, четыре БПЛА нашими ребятами сбиты», — сказал Киселев.

Также помощник главы МВД добавил, что Сватово и Кременная «остаются очень напряженным участком для наших подразделений».

Как передает ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире программы «Соловьев Live» заявил о колоссальных потерях ВСУ под Артемовском.