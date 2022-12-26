Киев, 26 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в ряде украинских регионов 26 декабря, сообщает ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, воздушную тревогу 26 декабря на Украине объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в той части Запорожской области, которая находится под контролем ВСУ.

Напомним, российская сторона не объявляла о нанесении массированных ударов по территории Украины.