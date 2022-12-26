Спикер парламента Грузии сообщил о принятых законах в рамках евроинтеграции
Спикер парламента Грузии заявил, что треть принятых в стране за год законов касались рекомендаций ЕС
Тбилиси, 26 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Парламент Грузии в течение 2022 года принял 82 закона в рамках продвижения на пути евроинтеграции. Об этом 26 декабря заявил на ежегодной конференции грузинских послов спикер парламента республики Шалва Папуашвили.
Он отметил, что депутаты правящей партии «Грузинская мечта» с участием представителей гражданского общества проделали большую работу, изучили практику других стран, провели анализ грузинского законодательства и выполнили рекомендации Брюсселя.
«Примечательно, что 30% принятых парламентом Грузии законов в 2022 году, служат выполнению рекомендаций Евросоюза», — сказал Папуашвили.
Напомним, в июне Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, а также провести прозападные реформы. Крупнейшие грузинские оппозиционные партии отказались сотрудничать с «Мечтой».