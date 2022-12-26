Тбилиси, 26 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Парламент Грузии в течение 2022 года принял 82 закона в рамках продвижения на пути евроинтеграции. Об этом 26 декабря заявил на ежегодной конференции грузинских послов спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

Он отметил, что депутаты правящей партии «Грузинская мечта» с участием представителей гражданского общества проделали большую работу, изучили практику других стран, провели анализ грузинского законодательства и выполнили рекомендации Брюсселя.

«Примечательно, что 30% принятых парламентом Грузии законов в 2022 году, служат выполнению рекомендаций Евросоюза», — сказал Папуашвили.

Напомним, в июне Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, а также провести прозападные реформы. Крупнейшие грузинские оппозиционные партии отказались сотрудничать с «Мечтой».