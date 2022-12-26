Москва, 26 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации по присмотру и уходу за обучающимися с инвалидностью. Об этом 26 декабря говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

Татьяна Голикова поручила Минпросвещения России разработать рекомендации по вопросу осуществления присмотра и ухода за обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами в группах продленного дня с учетом предложений членов и экспертов совета и проинформировать органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. Эта работа должна быть выполнена до 1 июня 2023 года.

Кроме того, Минпросвещения совместно с Минтруда поручено обобщить меры господдержки, которые направлены на развитие семейных дошкольных групп, изучить потребность в семейных дошкольных группах и направить информационное письмо о мерах господдержки в органы исполнительной власти субъектов РФ до 10 марта 2023 года.

В протоколе заседания Совета при правительстве РФ также говорится, что до 10 марта Минпросвещения необходимо обобщить опыт использования имеющихся ресурсов школ по организации досуговой и спортивной деятельности для обучающихся первых-шестых классов в группах продленного дня с учетом занятости родителей до 20:00 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова поручила Минпромторгу и Минздраву России проработать вопрос о запрете продажи детям энергетических напитков.