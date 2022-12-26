Киев, 26 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Киев намерен вернуть назад все утраченные территории. Об этом в интервью изданию LIGA.net заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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При этом он подчеркнул, что Крым «будет возвращён комбинированным путём», однако «без силы ничего не будет».

«Крым будет возвращён комбинированным путём: и силой, и дипломатией», ― указал начальник ГУ разведки.

По его словам, киевские подразделения «зайдут туда (на полуостров. ― Прим. ИА REGNUM) с оружием в руках».

При этом, говоря о ходе конфликта на Украине, Буданов отметил, что в ближайшее время не ожидает «коренного изменения ситуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса лидера киевского террористического режима Андрей Ермак заявил, что 2023 год станет переломным для конфликта между Россией и Украиной. Он уверен, что Киев одержит верх. Ермак также выразил абсолютную уверенность, что после завершения конфликта Крым перейдёт под контроль Украины.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся на полуострове после госпереворота на Украине. Однако киевский режим до сих пор не признал итогов волеизъявления народа и не теряет надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию.

Киевские власти неоднократно заявляли о силовом методе «возврата» полуострова. При этом Зеленский уже готов согласиться решать судьбу российского полуострова невоенным путём, если кто-то таковой предложит.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.