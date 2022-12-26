Москва, 26 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Премьера «Ёлки телеканала «Мульт» состоялась 23 декабря в Crocus City Hall в Москве. Как сообщают организаторы шоу, продюсерский центр «Седьмая Радуга», персонажи из любимых мультфильмов, спецэффекты и веселые интерактивные игры ждут детей и их родителей этой зимой с 24 декабря 2022 года по 7 января 2023 года.

Продюсерский центр «Седбмая Радуга» Детская ёлка в «Крокусе» открыла сезон

Перед началом представления детей и их родителей приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Грандиозное шоу с многомиллионным бюджетом перенесло гостей в путешествие по волшебной вселенной Мультимира. Дети охотно помогали доброму Художнику справиться со злодеем Калякой, решившим испортить всем праздник. Вместе с персонажами мультфильмов «Сказочный патруль», «Кощей», «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки» ребята играли в интерактивные игры, наблюдали за завораживающими трюками и активно поддерживали добрых героев.

Продюсерский центр «Седбмая Радуга» Перед началом представления детей и их родителей приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев

Билеты можно приобрести на сайте https://www.7-raduga.ru/