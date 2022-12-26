Донецк, 26 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелам несколько районов Донецка и Макеевку. Об этом 26 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Уточняется, что обстрел Петровского и Кировского районов Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:40 (совпадет с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:41 боевики ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 10:12 — три снаряда калибра 152 мм по Макеевке, в 10:24 — ещё три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, и в 10:44 — ещё три снаряда калибра 152 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 53 раза подвергли обстрелам территорию ДНР.