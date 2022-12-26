Киев, 26 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Юридические и политические последствия не обойдут Украину, призывавшую уничтожать производства вооружений в Иране. Об этом 26 декабря в интервью агентству IRNA заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы еще раз подчеркиваем, что не участвуем в войне на Украине и готовы содействовать разрешению кризиса и установлению мира, — заявил Чафи. — Мы считаем угрожающую риторику украинских властей безответственной, которая будет иметь политические и юридические последствия».

Как передает ИА REGNUM, ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери заявил, что считает иранские беспилотные летательные аппараты лучшими в мире по качеству выполнения боевых задач.