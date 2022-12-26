Москва, 26 декабря, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В рамках программ стимулирования спроса на автомобили планируется поддержать расширение парка экологического транспорта и в том числе — водородного транспорта. Об этом 26 декабря рассказал вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе оперативного совещания у председателя правительства России Михаила Мишустина.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

«Расширение парка экологичного транспорта будет поддержано в рамках программ стимулирования спроса. Они сейчас работают в отношении классических машин, электромобилей и газомоторной техники. К ним добавим и водородный транспорт», — сказал он, говоря о стратегии развития российской автомобильной промышленности.

При этом глава Минпромторга РФ уточнил, что использование российских программных платформ будет способствовать ежегодному росту использования арендных сервисов, таких как каршеринг, на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что производство электромобилей должно быть налажено в России