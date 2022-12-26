Кемерово, 26 декабря, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Участники преступной группировки, организовавшие в Кемеровской области незаконное производство наркотических веществ, приговорены к 19 и 15 годам лишения свободы, сообщили 26 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Суд назначил 26-летнему организатору производства 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Другому фигуранту дела суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Оба участника ОПГ будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Напомним, задержаны участники ОПГ были в районе посёлка Новый Городок в декабре 2020 года. Лаборатория была организована в утеплённой палатке среди деревьев в непроходимой местности.

На месте преступления были обнаружены оборудование, канистры с реагентами и прекурсорами, а также генератор для отопления, противогазы, перчатки. Была изъята партия изготовленного в этой лаборатории синтетического наркотика.