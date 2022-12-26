Донецк, 26 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли с 17 февраля 4,4 тыс. мирных жителей из-за обстрелов со сторону ВСУ, сообщает 26 декабря в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

В сообщении представительства говорится, что по официальным данным СЦКК ДНР, с начала эскалации, за 312 дней, погибли 4 400 гражданских лиц, в том числе 132 ребенка.

Как ранее передавало ИА REGNUM, власти Саратовской области окажут помощь семьям военных, погибших при падении украинского беспилотника на подлёте к военному аэродрому Энгельс.

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