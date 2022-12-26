Москва, 26 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино Аля Никулина ушла из жизни в возрасте 85 лет. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Московского театра «Эрмитаж» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Цитата из видео Аля Никулина

«С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Фёдоровны Никулиной, актрисы нашего театра, проработавшей в «Эрмитаже» тридцать лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что актриса сыграла в таких спектаклях в театре «Эрмитаж», как «Безразмерное Ким-танго» (дама), «Полёт Ди Грассо» (нянька), «Скверный анекдот» (Безумная женщина), «Мотивчик» (жена прокурора), «Зойкина квартира» (Закройщица), «Азеф» (Лилия Михайловна), «Мольер Тартюф в Школе клоунов» (госпожа Пернель) и «Цари» (Мама).

При этом добавляется, что до прихода в театр в 1992 году она играла со многими известными режиссёрами — Романом Виктюком, Рубеном Вартапетовым, Эдуардом Ливневым и Александром Григоряном, а в 1971 году была награждена Орденом Трудового Красного знамени.

Кроме того, отмечается, что покойная в последние годы чаще снималась в кино и в числе её наиболее известных работ такие фильмы, как «Ещё люблю, ещё надеюсь» (режиссёр Николай Лырчиков, 1984), «Противостояние» (Семён Аранович, 1985), «Метро» (Антон Мегердичев, 2012) и многие другие.

При этом уточняется, что о дате и месте прощания с Алей Никулиной будет сообщено дополнительно.